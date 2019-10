Cramer: Bären und Bullen halten diese Aktie gleichermaßen für überbewertet

• Nach Aufschwung verliert Beyond Meat an Wert• Experten halten die Aktie für überbewertet• Cramer findet Gemeinsamkeiten mit GoPro

Laut Jim Cramer wisse jeder am Markt, dass Beyond Meat-Aktien überbewertet seien. Wenn nicht nur Bären, sondern auch Bullen die Aktie als überbewertet betrachten, sollten Anleger seiner Meinung nach die Flucht ergreifen.

Wie sich die Beyond Meat-Aktie entwickelte

Wie Real Money berichtet, erklärt sich Jim Cramer den Aufschwung der Beyond Meat-Papiere damit, dass starke Quartalszahlen zeitgleich mit der Ausgabe von 39.000 Aktien durch CEO Ethan Brown kamen. Der Beyond Meat-Chef habe gewollt, dass jeder von dem Insider-Verkauf profitieren könne und deshalb die Anteilsscheine bei 160 US-Dollar auf den Markt geworfen - rund 60 US-Dollar unter dem Preis, zu dem die Aktie zu diesem Zeitpunkt gehandelt wurde. Für Anleger schien das Investment somit interessant.

Doch seit ihrem Hoch im Juli geht es für Beyond Meat-Aktien abwärts: Sie haben bis zu ihrem aktuellen Preis von 101,81 US-Dollar rund 58 Prozent an Wert eingebüßt (Stand 25. Oktober 2019). Und wie Jim Cramer in seiner Sendung Mad Monday verkündete, dürfte es für Beyond Meat auch noch weiter abwärts gehen.

Was ist der Grund für die Talfahrt?

Am Markt mutmaßen viele, dass es aufgrund der zunehmenden Konkurrenz für Beyond Meat abwärts ginge: So erschien zum Beispiel Impossible Burger auf der Bildfläche und Nestlé verkündete, dass das Unternehmen ebenfalls auf die Schiene mit den fleischlosen Burgern aufspringen wolle. Doch Cramer glaubt nicht, dass das der Grund für Beyond Meats negative Entwicklung ist. Er ist der Ansicht, dass die Verknappung, die die Papiere so enorm bis auf über 200 US-Dollar anstiegen ließ, durch die Aktien, die das Unternehmen freigab, durchbrochen und dadurch ein Abwärtstrend eingeläutet wurde.

Gemeinsamkeiten mit GoPro

Jim Cramer beobachtet bei Beyond Meat einen ähnlichen Verlauf wie bei GoPro. Die Aktien des Unternehmens schlossen ihren ersten Handelstag 2014 mit 35,76 US-Dollar, konnten dann innerhalb kurzer Zeit ebenfalls kräftig zulegen und kletterten noch im September desselben Jahres bis auf 86,97 US-Dollar. Doch dann gaben die Gründer, ähnlich wie bei Beyond Meat, neue Aktien aus und die Papiere fielen auf rund 40 US-Dollar zurück. Nach einem erneuten kleinen zwischenzeitlichen Aufschwung ging es anschließend wieder recht konstant abwärts. Inzwischen wird die GoPro-Aktie noch bei 3,87 US-Dollar gehandelt. Hätten die GoPro-Gründer zu dieser Zeit keine neuen Aktien an eine Stiftung verkauft, so Jim Cramer, hätte die Aktie durchaus weiter steigen können. Dennoch seien die GoPro-Aktien deutlich überbewertet gewesen, ebenso wie die Beyond Meat-Aktien heute. Eingebrochen seien sie aber erst durch die neuen Aktien, durch die das Angebot am Markt größer wurde.

Und die nächste Sperrfrist, die ausläuft, naht bei Beyond Meat: "Ich denke Beyond Meat kann von hier an weiter sinken. Wussten Sie, dass nächste Woche 48 Millionen Aktien freigegeben werden? Wissen Sie, dass das 80 Prozent der Aktienmenge ist?", sagte Cramer vergangene Woche in seiner Sendung Mad Money. Er zweifelt daran, dass das Unternehmen danach immer noch so viel wert sein wird wie zuvor.

