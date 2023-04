BVB-Aktie legt zu: Borussia Dortmund mit guter 'Portion Selbstvertrauen' - Reus verlängert wohl Vertrag beim BVB

Trainer Edin Terzic hat aber Hoffnung, dass der 23-Jährige im Saisonendspurt wieder zur Verfügung steht. "Es scheint nicht so dramatisch zu sein wie zuletzt, sodass wir davon ausgehen, dass er nicht allzu lange ausfallen wird", sagte Terzic am Donnerstag.

Schlotterbeck hatte am vergangenen Samstag beim 4:0 seines Teams gegen Eintracht Frankfurt nach zuvor wochenlanger Zwangspause ein Comeback gefeiert, war aber in der 25. Minute wegen muskulärer Probleme am Oberschenkel ausgewechselt worden. Niklas Süle soll ihn in Bochum ersetzen.

Mit einem Sieg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) kann der BVB zumindest bis Sonntag seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Bayern München auf vier Punkte ausbauen. "Wir gehen mit einer guten Portion Selbstvertrauen in das Duell", sagte Terzic. "Wir wissen, dass wir noch fünf Schritte gehen wollen. Der wichtigste Schritt ist aber immer der nächste und das ist der morgen."

Zur Konstellation am 30. Spieltag, an dem der BVB vorlegen muss, sagte der Coach: "Den Spieltag dürfen wir Cheftrainer Gott sei Dank noch nicht terminieren. Deswegen beschäftige ich mich da nullkommanull mit. Es geht einfach darum, dass wir die nächsten Aufgaben mit einer Energie angehen, wie wir es letzte Woche getan haben, und dann ist es auch egal, ob wir vorher oder nachher spielen."

Medien: Reus verlängert Vertrag beim BVB

Kapitän Marco Reus steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor der Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). Wie Sport1, die "Bild" und Sky am Donnerstag berichten, soll der neue Kontrakt des 33 Jahre alten Routiniers bis 2024 laufen. Dem Vernehmen nach muss der Fußball-Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen.

Reus hatte schon in den vergangenen Wochen wiederholt betont, seine Karriere bei seinem Heimatclub ausklingen lassen zu wollen und damit Spekulationen über einen Vereinswechsel widersprochen. Berichte zu Jahresbeginn über ein angebliches Interesse von Al-Nassr (Saudi-Arabien), wo Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, erwiesen sich im Nachhinein als haltlos.

Der Dortmunder Offensivallrounder genießt bei vielen BVB-Fans seit Jahren Kultstatus, stand aber zuletzt in der Kritik. So hatte er im Bundesliga-Gipfel bei Bayern München (2:4) und im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:2) enttäuscht. In den vergangenen drei Partien gegen den 1. FC Union Berlin (2:1), in Stuttgart (3:3) und gegen Frankfurt (4:0) saß er zunächst auf der Bank.

Reus ist gebürtiger Dortmunder und spielte von 1995 bis 2005 bereits in der Jugend für den BVB. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 zurück und spielte seitdem ununterbrochen für die Borussia. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal. In dieser Saison erzielte er acht Pflichtspiel-Treffer.

Durch die Einigung mit Reus hätte der BVB einen zweiten Nationalspieler mit auslaufendem Vertrag für die kommende Saison gebunden. Unlängst zuvor war die Zusammenarbeit mit Julian Brandt (26) bis 2026 besiegelt worden.

Die BVB-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,91 Prozent höher bei 4,45 Euro.

BOCHUM / Dortmund (dpa-AFX)

