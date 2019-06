Amazon-Aktie: Amazon Prime Day - Darauf können sich Käufer freuen

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.540,20 EUR

Wann ist es endlich soweit?

Der Amazon Prime Day 2019 steht kurz bevor. Zwar hat der US-amerikanische Handelsriese bislang noch keine offiziellen Informationen herausgegeben, doch fanden die Schnäppchen-Tage in den vergangenen Jahren meist Mitte Juli statt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass es auch in diesem Jahr Mitte Juli soweit sein wird.

Während der Schnäppchenmarathon vor einigen Jahren tatsächlich noch genau einen Tag lang dauerte, dehnte sich die Zeit, in der die Sonderangebote verfügbar waren, vor zwei Jahren auf 30 Stunden aus. Im vergangenen Jahr dauerte der Amazon Prime Day dann sogar 36 Stunden an, weshalb Amazon-Kunden in diesem Jahr eventuell noch mehr Zeit für die Schnäppchenjagd haben könnten. Im Jahr 2018 wurden an diesem speziellen Tag mehr als 100 Millionen Produkte an Prime-Mitglieder weltweit verkauft.

Daneben fand der Prime Day im vergangenen Jahr erstmals auch offline statt - in den Whole Foods-Geschäften des Versandhändlers.

Welche Angebote wird es geben?

Während es in den vergangenen Jahren stets Rabatte auf Amazon-eigene Produkte wie den Fire TV oder den Echo Lautsprecher gegeben hat, stand vor allem die Technik-Branche im Fokus. So konnten Nutzer insbesondere bei Smartphones, Tablets, TV-Geräten, Kopfhörern und vielem mehr tolle Angebote machen. Doch auch Produkte aus anderen Kategorien dürfte der Handelsriese wieder zu günstigeren Preisen anbieten.

Über die Amazon-App können sich Nutzer bereits im Voraus eine Wunschliste für den Prime Day 2019 erstellen und schließlich benachrichtigen lassen, sobald die gewünschten Produkte im Angebot sind.



Eine Restriktion gibt es bei der Aktion allerdings: Der Amazon Prime Day ist ausschließlich für Prime-Mitglieder gedacht. Interessierte können die Mitgliedschaft allerdings 30 Tage lang kostenlos testen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com