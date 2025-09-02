SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 21,90 EUR zu.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 21,90 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 21,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50 SCHOTT Pharma-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,48 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 38,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 256,46 Mio. EUR im Vergleich zu 253,59 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

