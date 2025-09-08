DAX23.717 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.677 +0,4%Nas21.769 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl67,03 +1,2%Gold3.639 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursverlauf

SCHOTT Pharma Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SCHOTT Pharma

09.09.25 16:10 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SCHOTT Pharma

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 21,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
21,60 EUR -0,05 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 15:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 21,55 EUR. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.407 SCHOTT Pharma-Aktien.

Bei 35,00 EUR erreichte der Titel am 12.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 62,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 14,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,46 Mio. EUR – ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen