SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 18,08 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 18,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 18,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.801 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 68,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 17,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,159 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,25 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie
SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026
SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst
SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten
Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
Analysen zu SCHOTT Pharma
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2024
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen