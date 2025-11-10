DAX23.948 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,76 +0,1%Gold4.082 +2,0%
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal
Notierung im Blick

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag gesucht

10.11.25 12:04 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,16 EUR 0,06 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 18,08 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 18,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 18,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.801 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 68,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 17,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,159 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,25 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
