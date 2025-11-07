DAX23.560 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Aktienentwicklung

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag mit Kurseinbußen

07.11.25 12:04 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 18,12 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,10 EUR -0,38 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 18,12 EUR abwärts. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,06 EUR nach. Mit einem Wert von 18,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.105 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,42 EUR erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,06 EUR am 07.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,33 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,159 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,160 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,46 Mio. EUR – ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
