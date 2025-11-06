SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 18,64 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 18,64 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,64 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 125 SCHOTT Pharma-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. 63,20 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 0,75 Prozent sinken.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,159 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,46 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

