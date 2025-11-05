DAX24.065 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.492 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
Aktie im Blick

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag mit Verlusten

05.11.25 16:08 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 18,94 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 18,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 18,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.582 SCHOTT Pharma-Aktien.

Bei 30,42 EUR markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 37,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,159 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

