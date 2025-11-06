DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,07 -0,8%Gold3.981 ±0,0%
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

06.11.25 16:08 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 18,34 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,34 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,34 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,64 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 28.280 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,42 EUR erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 65,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,34 EUR am 06.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 0,00 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,159 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
mehr Analysen