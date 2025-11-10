DAX23.921 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1572 +0,1%Öl64,18 +0,8%Gold4.080 +2,0%
Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kursentwicklung im Fokus

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Vormittag

10.11.25 09:22 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 18,10 EUR zu.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 18,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 18,16 EUR. Bei 18,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.235 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 30,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,90 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 1,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,160 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,159 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma-Aktie wird bei 29,25 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 256,46 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,59 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

