SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,30 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 21,30 EUR zu. Bei 21,30 EUR erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 21,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 225 SCHOTT Pharma-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 34,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,15 Prozent.

Nach 0,160 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

