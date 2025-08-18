SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SCHOTT Pharma zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 23,30 EUR bewegte sich die SCHOTT Pharma-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 23,30 EUR zeigte sich die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel um 15:47 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,30 EUR. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 11.794 Stück.

Bei einem Wert von 36,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 20,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,46 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,20 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 10.12.2026 werfen.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

