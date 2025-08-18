SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 23,70 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 23,70 EUR. In der Spitze gewann die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,85 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.995 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 36,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,61 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 234,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

