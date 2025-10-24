SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag leichter
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 20,00 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 20,00 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,98 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.013 SCHOTT Pharma-Aktien.
Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,70 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 8,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.
Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 10.12.2026 werfen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
