SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von SCHOTT Pharma hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 20,25 EUR zeigte sich die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr bei 20,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 20,40 EUR erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,10 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.509 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 32,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,68 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Mit Abgaben von 8,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,160 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

