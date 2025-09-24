DAX23.604 -0,3%ESt505.458 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
SCHOTT Pharma im Fokus

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag behauptet

25.09.25 09:26 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel kam die SCHOTT Pharma-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
22,15 EUR 0,15 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:00 Uhr bei der SCHOTT Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,20 EUR. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,20 EUR. Bei 22,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 SCHOTT Pharma-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,48 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 16,67 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
