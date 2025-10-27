SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma stabilisiert sich am Montagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von SCHOTT Pharma zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SCHOTT Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,00 EUR.

Bei der SCHOTT Pharma-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 20,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,00 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 860 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2024 auf bis zu 32,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 7,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 253,59 Mio. EUR eingefahren.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

