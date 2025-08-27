DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Aktie im Blick

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag im Aufwind

29.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 23,05 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
23,15 EUR -0,15 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 23,05 EUR. Bei 23,05 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 261 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 37,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 19,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,25 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 256,46 Mio. EUR im Vergleich zu 234,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
