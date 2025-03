Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 notiert aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,27 Prozent leichter bei 5.647,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 47,109 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,796 Prozent auf 5.617,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5.662,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.661,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.603,10 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,209 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 21.02.2025, bei 6.013,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.930,85 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 21.03.2024, mit 5.241,53 Punkten bewertet.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,77 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.504,65 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 7,62 Prozent auf 42,08 USD), Tesla (+ 4,31 Prozent auf 246,45 USD), Boeing (+ 4,17 Prozent auf 180,03 USD), Incyte (+ 2,84 Prozent auf 62,30 USD) und Palantir (+ 2,83 Prozent auf 89,86 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Micron Technology (-7,70 Prozent auf 95,07 USD), FedEx (-6,37 Prozent auf 230,52 USD), Nucor (-6,10 Prozent auf 121,60 USD), Nike (-5,59 Prozent auf 67,84 USD) und Lockheed Martin (-5,58 Prozent auf 440,71 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 35.803.748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2,986 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net