DAX24.129 -0,1%ESt505.395 +0,2%Top 10 Crypto15,98 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.836 -0,3%Euro1,1586 -0,5%Öl67,16 -0,1%Gold3.376 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen
Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance

Schwache Performance in Wien: ATX fällt

27.08.25 12:26 Uhr
Schwache Performance in Wien: ATX fällt | finanzen.net

Mit dem ATX geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
62,15 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
19,90 EUR 0,06 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23,28 EUR -0,12 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
19,04 EUR -0,16 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
81,40 EUR -2,75 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
82,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
47,88 EUR 0,18 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
29,00 EUR 0,36 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
61,75 EUR -0,25 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.664,4 PKT -39,3 PKT -0,83%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch gibt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,89 Prozent auf 4.661,61 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 137,013 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent tiefer bei 4.703,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.703,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.714,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.647,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.575,47 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Wert von 4.435,98 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 3.697,31 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 27,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4.857,40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.481,22 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 23,54 EUR), CPI Europe (+ 0,79 Prozent auf 19,23 EUR), Verbund (+ 0,65 Prozent auf 61,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,52 Prozent auf 29,15 EUR) und OMV (+ 0,25 Prozent auf 47,92 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,67 Prozent auf 20,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,39 Prozent auf 81,60 EUR), Raiffeisen (-2,33 Prozent auf 28,54 EUR), Andritz (-1,92 Prozent auf 61,15 EUR) und Erste Group Bank (-1,69 Prozent auf 81,60 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 102.607 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,932 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Andritz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Andritz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen