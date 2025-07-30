Schwache Performance in Wien: ATX fällt

Index-Performance

Mit dem ATX geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Am Mittwoch gibt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,89 Prozent auf 4.661,61 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 137,013 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent tiefer bei 4.703,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.703,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.714,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.647,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.575,47 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Wert von 4.435,98 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 3.697,31 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 27,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4.857,40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.481,22 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 23,54 EUR), CPI Europe (+ 0,79 Prozent auf 19,23 EUR), Verbund (+ 0,65 Prozent auf 61,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,52 Prozent auf 29,15 EUR) und OMV (+ 0,25 Prozent auf 47,92 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,67 Prozent auf 20,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,39 Prozent auf 81,60 EUR), Raiffeisen (-2,33 Prozent auf 28,54 EUR), Andritz (-1,92 Prozent auf 61,15 EUR) und Erste Group Bank (-1,69 Prozent auf 81,60 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 102.607 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,932 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net