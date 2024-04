Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus

Index-Performance

Der S&P 500 bewegt sich derzeit im Minus.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 19:59 Uhr via NYSE 1,05 Prozent leichter bei 5.155,34 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 43,786 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,15 Prozent schwächer bei 5.149,98 Punkten in den Handel, nach 5.209,91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5.138,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.178,43 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,08 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 5.123,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4.783,45 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 10.04.2023, mit 4.109,11 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,70 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.264,85 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 3,06 Prozent auf 0,05 USD), NRG Energy (+ 1,77 Prozent auf 74,06 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 1,65 Prozent auf 157,04 USD), Kroger (+ 1,34 Prozent auf 56,16 USD) und NVIDIA (+ 1,29 Prozent auf 864,53 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Deckers Outdoor (-7,83 Prozent auf 799,88 USD), Invesco (-7,23 Prozent auf 15,72 USD), Extra Space Storage (-6,87 Prozent auf 141,92 USD), Caesars Entertainment (-6,75 Prozent auf 41,01 USD) und Paramount Global (-6,65 Prozent auf 10,24 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.302.273 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,906 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 244,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net