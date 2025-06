Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 119,10 EUR.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,7 Prozent auf 119,10 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,70 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 20.889 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,40 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 44,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,46 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,93 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

