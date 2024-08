Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Scout24

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 70,65 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 70,65 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,20 EUR nach. Bei 70,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.226 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 4,72 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Scout24-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

