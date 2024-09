Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 72,10 EUR ab.

Die Scout24-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 72,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 72,10 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 72,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.271 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 74,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 2,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (55,20 EUR). Abschläge von 23,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 79,49 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

