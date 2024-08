Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 72,55 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 72,55 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 72,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,10 EUR. Zuletzt wechselten 3.976 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 23,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 80,03 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

