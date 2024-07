Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 71,60 EUR.

Um 15:45 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,60 EUR ab. Bei 71,50 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,20 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 34.342 Aktien.

Am 23.05.2024 markierte das Papier bei 73,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 53,28 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 78,73 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

