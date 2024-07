Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Nachmittag Boden gut

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,70 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,70 EUR zu. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 72,05 EUR zu. Bei 71,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.583 Scout24-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2024 auf bis zu 73,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

