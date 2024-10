Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Nachmittag ins Plus

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 79,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 79,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 80,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.137 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,31 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,91 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,49 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus