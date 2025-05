Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Nachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 111,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 111,70 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,90 EUR. Mit einem Wert von 109,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 48.901 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 112,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,46 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,74 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,28 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie trotzdem leichter: Scout24 bestätigt Ausblick nach gutem Jahresauftakt

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im April mehrheitlich zum Kauf