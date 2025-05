Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 111,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 111,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 111,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.164 Scout24-Aktien.

Am 15.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,18 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Abschläge von 40,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,43 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,74 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

