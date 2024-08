Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 67,55 EUR nach oben.

Das Papier von Scout24 konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 67,55 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 68,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.871 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,77 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,28 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,39 EUR an.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,71 EUR im Jahr 2024 aus.

