Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 67,20 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 67,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 67,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 652 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,15 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2024. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 10,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 17,86 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,39 EUR an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

