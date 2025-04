Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Dienstagvormittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 100,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 100,70 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 100,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 1.493 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Gewinne von 1,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 65,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 34,56 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,45 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,65 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

März 2025: Experten empfehlen Scout24-Aktie mehrheitlich zum Kauf