Scout24 Aktie News: Scout24 im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Scout24 58,60 EUR

-1,71% Charts

News

Analysen

Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 58,48 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,64 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 58,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.083 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2021 auf bis zu 73,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2021 auf bis zu 56,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 74,00 EUR angegeben. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Scout24 betreibt ImmoScout24, eine digitale Anzeigenplattformen für den Immobilienmarkt. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen in Deutschland. Neben Gesuchen und Angeboten bietet sie auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für (Ver-)Mieter. Im Frühjahr 2020 wurde der Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman vollzogen.

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie stabil: Scout24 wächst und konkretisiert Prognosen

Ausblick: Scout24 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Scout24-Papiere fest: Scout24 will eigene Aktien zurückkaufen und Kapital herabsetzen

Redaktion finanzen.net