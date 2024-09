Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Donnerstagvormittag

Scout24 im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 78,60 EUR zu. Die Scout24-Aktie legte bis auf 78,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,70 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.227 Stück gehandelt.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,38 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (55,20 EUR). Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 29,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,49 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Scout24-Aktie profitiert: Rückkauf eigener Aktien geplant

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen