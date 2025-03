Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 96,75 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 96,75 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 96,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,65 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.090 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 102,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 5,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 64,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,39 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 EUR je Scout24-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,95 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

