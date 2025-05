Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 119,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 09:02 Uhr 0,2 Prozent. Bei 119,10 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 118,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 472 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 26.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,90 EUR am 20.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 44,67 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,46 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

