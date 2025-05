Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Montagvormittag

Entdecke die Chancen der 600%-Momentum-Strategie und maximiere Deine Renditen für die zweite Jahreshälfte 2025. Das Webinar bietet weitere exklusive Einblicke in spannende Trends sowie wertvolle Tipps von den Experten Jürgen Schmitt und Cliff Michel.

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX nachmittags fester

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag fester

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone

Scout24-Aktie in Grün: Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag im Aufwind

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag behauptet

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag nordwärts

Einführung in die Handelsplattform ATAS Teil 5

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

thyssenkrupp wird zur Finanzholding. Datenschutzvorfall bei adidas. US Steel und Nippon Steel: Trump stellt "Partnerschaft" in Aussicht. Papenburg plant keinen weiteren Kauf von Salzgitter-Aktien. Airbus erhält weiteren Auftrag von vietnamesischer Vietjet. Enel erhöht Erneuerbare-Kapazität in USA durch Beteiligungstausch