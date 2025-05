Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 118,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 0,3 Prozent auf 118,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 118,20 EUR. Mit einem Wert von 118,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.700 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.05.2025 markierte das Papier bei 119,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,18 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,90 EUR fiel das Papier am 20.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 44,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,46 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,93 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

