Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 102,30 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 11:45 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 102,30 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 102,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 101,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.473 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2025 bei 103,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 35,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 96,65 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Scout24 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

