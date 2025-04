Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 102,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:00 Uhr die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 102,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 102,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 102,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 658 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,68 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 35,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,42 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 96,65 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,25 EUR fest.

