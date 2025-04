Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 103,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:50 Uhr 0,6 Prozent. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,60 EUR. Bei 103,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 31.502 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 30.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 36,45 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 EUR je Scout24-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 96,65 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 06.05.2025 gerechnet. Scout24 dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,25 EUR fest.

