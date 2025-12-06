SentinelOne A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SentinelOne A gab am 04.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SentinelOne A -0,250 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat SentinelOne A 258,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net