SentinelOne A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SentinelOne A gab am 04.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SentinelOne A -0,250 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat SentinelOne A 258,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
