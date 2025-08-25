Shanghai New Vision Microelectronics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
26.08.25 06:35 Uhr
Shanghai New Vision Microelectronics A präsentierte in der am 23.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai New Vision Microelectronics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 134,6 Millionen CNY im Vergleich zu 130,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
