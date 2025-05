Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

02.05.25 09:23 Uhr

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 206,60 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 206,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 207,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.370 Siemens-Aktien umgesetzt. Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 18,51 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 37,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 224,56 EUR angegeben. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.02.2025. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 18,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026. Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,70 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Siemens-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen Erste Schätzungen: Siemens vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

