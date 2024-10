Siemens Aktie News: Siemens steigt am Freitagmittag

Siemens im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 180,26 EUR zu.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 180,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 180,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 161.151 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,78 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,72 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,89 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 198,50 EUR.

Am 08.08.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Am 13.11.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,54 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingebracht

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain