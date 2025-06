Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Montagmittag

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Siemens-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 218,75 EUR.

Bei der Siemens-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 218,75 EUR. Bei 219,50 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 217,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.160 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 10,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 225,33 EUR an.

Siemens veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,16 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

