Siemens Aktie News: Siemens am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 159,62 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 159,62 EUR. Bei 160,66 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,38 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 117.030 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gewinne von 18,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Abschläge von 25,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 200,30 EUR.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.11.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

