Siemens im Fokus
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Kursentwicklung

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

16.09.25 16:10 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 228,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
226,00 EUR -3,80 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 228,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 228,20 EUR. Bei 229,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 302.062 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 7,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 28,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,34 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 238,11 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,49 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

